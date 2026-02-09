Barracas Central venció a Gimnasia y obtuvo su primer triunfo en el Apertura

Barracas Central consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura al imponerse por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en condición de local, por la cuarta fecha de la Zona B. En el estadio Claudio Tapia, el Guapo fue efectivo, golpeó en los momentos justos y dejó al Lobo golpeado de cara al clásico platense.

El conjunto dirigido por Alejandro Orfila abrió el marcador con el tanto de Jappert y liquidó el encuentro gracias a una genialidad de Iván Tapia, quien convirtió un tiro libre directo que sorprendió a todos. En una jugada polémica por la falta sancionada, Tapia amagó con el centro, remató al arco y aprovechó la mala salida de Insfrán para sellar el 2-0 definitivo con un verdadero golazo.

Como era previsible tras la ventaja inicial, Barracas se replegó en su campo y apostó a la solidez defensiva y a la pelota parada, su principal arma a lo largo del partido. Gimnasia tuvo la iniciativa, pero careció de profundidad y nunca logró quebrar la resistencia del local.

Con este resultado, Barracas Central sumó sus primeros tres puntos en el campeonato y tomó aire en la Zona B. Gimnasia, en tanto, quedó sexto con seis unidades y llega con más dudas que certezas al clásico frente a Estudiantes.

El Lobo tendrá ahora un compromiso clave: recibirá a su eterno rival en una nueva edición del clásico platense el próximo domingo 15 de febrero, desde las 17, en un duelo que será determinante.