Cetré empezó a despedirse del Pincha y quedó a un paso de Boca

Boca Juniors está cerca de concretar la llegada del extremo colombiano Edwuin Cetré, tras avanzar en las negociaciones tanto con Estudiantes de La Plata como con Independiente de Medellín. El optimismo reina entre las partes y el propio jugador, luego de que su reciente gesto con una empleada del club platense alimentara los rumores sobre una inminente despedida.

La dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, le hizo una oferta formal a Estudiantes para comprar el 50% del pase que posee el club argentino, señalaron ambas fuentes. El acuerdo por esa porción está próximo a cerrarse. Ahora, el foco se traslada a Independiente de Medellín (DIM), dueño del otro 50%, con el propósito de resolver los términos finales del traspaso antes de que venza el plazo extraordinario de refuerzos.

El plan de Boca es adquirir el 100% de los derechos de Cetré, de 28 años. La negociación contempla una oferta en torno a los USD 6 millones brutos por la totalidad de la ficha, cifra parecida a la manejada previamente con Athletico Paranaense. Vale recordar que la operación se había cerrado, pero luego se cayó por diferencias en los plazos de pago de las cuotas por la ficha. Por el 50% correspondiente a Estudiantes, la cifra ronda los USD 3 millones brutos, propuesta que permitió acercar posiciones y generar buena predisposición entre las dirigencias.

El interés del club xeneize por Cetré surge de la necesidad de reforzar el puesto de extremo ante la catarata de lesiones -incluida la del Changuito Exequiel Zeballos-y la salida a préstamo de Brian Aguirre precisamente al Pincha. Este contexto aceleró la gestión por un futbolista al que Boca ya había seguido previamente. En este caso, aprovechó la caída del pase a Brasil para jugar sus fichas.

En el entorno de Estudiantes, el gesto de Cetré al regalar su camiseta a la cocinera del plantel se recibió como una señal de despedida. La imagen, difundida recientemente por la trabajadora, exhibe el lazo forjado entre el futbolista y el club platense, mientras se acelera la percepción de que su etapa en La Plata entra en su tramo final.