Boca avanza fuerte por Cetré

Cumple con todos los requisitos, llena los casilleros. Es lo que Juan Román Riquelme viene buscando desde el inicio del mercado de pases y, por un motivo u otro, no pude ser. Pero ahora, en el tiempo extra que obtuvo por la lesión de Rodrigo Battaglia, fue a fondo: Boca presentó una oferta formal millonaria por Edwuin Cetré a Estudiantes de La Plata.

No sólo se trata del pase fallido de Marino Hinestroza, por el que Román negoció durante casi un mes. Tampoco Alexis Cuello ni ninguno de los otros que sonaron. Ahora se sumaron las lesiones de jugadores de ataque que complicaron el armado del equipo en las últimas fechas, con siete que pasaron por la enfermería: Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Alan Velasco, Exequiel Zeballos, Lucas Janson y Carlos Palacios.

Así fue que, entre jueves y viernes, Boca aceleró por el colombiano de Estudiantes, quien llegó a viajar a Brasil para incorporarse a Athletico Paranaense pero su transferencia se frustró porque no pasó los estudios médicos debido a problemas en una rodilla.

De hecho, tal como anticipó Olé, Román va por todo por el cafetero, tal como hizo con el Santiago Ascacibar en el último día del mercado de pases. De hecho, el Ruso es el ejemplo de que las relaciones entre Boca, Estudiantes y Juan Sebastián Verón quedaron muy bien.