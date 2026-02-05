La dirigencia anunció 2.557 nuevos socios en dos meses

En las últimas horas, Usina Tripera comunicó en sus redes sociales que en 62 días de gestión ya se asociaron 2.557 triperos. “Entre todos estamos construyendo un Gimnasia cada vez más grande”, concluyó el espacio político que comanda el club con Carlos Anacleto a la cabeza.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa fue la comparación entre el valor de la cuota social y el costo de las generales. Asociarse tiene un precio de $32.000 por mes, lo que incluye el acceso a las tribunas populares en los partidos de local.

Por su parte, la entrada general tiene un valor de $45.000, lo que representa una diferencia económica significativa para quienes asisten de manera habitual a 60 y 118. Además los socios gozan de descuentos en compras en el LoboShop.