Zaniratto no descansa y ya trabaja en el duelo ante Barracas Central

El Lobo está. Cuando parecía que el partido se hacía cuesta arriba ante Aldosivi, Gimnasia lo sacó adelante gracias al empuje de su gente. Con seis puntos sobre nueve disputados, el conjunto albiazul buscará ganar en una cancha compleja como la de Barracas Central. El plantel regresará mañana a los entrenamientos y se espera que Fernando Zaniratto tenga buenas noticias en cuanto a los regresos.

La situación que seguirá de cerca “Lucho” con su equipo de trabajo será la de Ignacio Fernández , que a último momento quedó descartado del choque ante Aldosivi. Recordemos que el capitán del Lobo sufrió una bursitis infecciosa en el codo derecho , pero hay optimismo de que pueda estar presente ante el “Guapo”.

En la vuelta a las prácticas en Estancia Chica el foco también se centrará en el estado físico de Franco Torres , que debió ser reemplazado por una molestia muscular. Según pudo averiguar este medio, el número 26 albiazul también llegará en buenas condiciones al duelo del lunes.

Por su parte, Manuel Panaro será tenido en cuenta por el cuerpo técnico mens sana debido a que solo recibió una jornada de suspensión por su expulsión frente al Millonario en la segunda fecha del Torneo Apertura.

Por último, mucho se habla del puesto del volante central. Si bien todo hace indicar que Ignacio Miramón será el titular cuando recupere su nivel futbolístico, el tucumano Augusto Max viene siendo de los puntos más altos en el plantel tripero. Cabe recordar que la continuidad del “Poeta” fue un pedido expreso de Zaniratto a los dirigentes.

Fixture tripero – Torneo Apertura 2026

Fecha 4: vs. Barracas Central, lunes a las 17 (V)

Fecha 5: vs. Estudiantes, domingo 15 de febrero a las 17 (L)

Fecha 6: vs. Gimnasia (Mza.), viernes 20 de febrero a las 22.15 (V)

Fecha 7: vs. Rosario Central, miércoles 25 de febrero a las 17 (L)

Fecha 8: vs. Tigre, domingo 1 de marzo a las 21.30 (V)

Fecha 9: vs. Argentinos Juniors, domingo 8 de marzo a las 17 (L)

Fecha 10: vs. Banfield, miércoles 11 de marzo a las 17.30 (V)

Fecha 11: vs. Independiente Rivadavia, domingo 15 de marzo a las 15.15 (L)

Fecha 12: vs. Atlético Tucumán, viernes 20 de marzo a las 21 (V)