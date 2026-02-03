La “Victoria” de un club que saca chicos para los clubes de todo el país

Desde hace más de 20 años, cuando Juan Marcos Foyth empezó a marcar un camino saltando de los torneos de fútbol infantil a competir en AFA con Estudiantes, el club Victoria de 13 y 72 se viene convirtiendo en un semillero de grandes promesas platenses.

A finales de la semana pasada, los integrantes de la categoría 2017 de la institución que preside Alejo Grasso terminaron su participación en el torneíto de verano que se juega todos los años en Balcarce y las autoridades del club quedaron muy conformes por la imagen que dejaron los nenes.

Se trata de chicos que en muchos casos no llegaron a cumplir nueve años, pero cuyo desempeño despertó el interés de los padres y delegados de otros clubes que ya cursaron invitaciones para reunirse y analizar posibles futuros contratos con los representantes legales de los nenes.

“La Maquinita”, tal cual se la conoce a la 2017 del club Victoria, es una de las categorías más potentes que tiene el club que en ocasiones recibe la visita del defensor campeón del mundo, Juan Marcos Foyth, quien tiene a sobrinos y familiares directos jugando en este equipo.

Victoria forma parte de los torneos de la zona 1 de Lisfi y los nenes suelen pelearle siempre el campeonato contra Estudiantes y Gimnasia.

En esta experiencia que se realizó en Balcarce, los nenes ganaron varios partidos y estuvieron más de una semana alojados con los delegados y bajo la coordinación del club que contrató las viandas para suministrar la alimentación en diferentes turnos del día.

Desde la institución no les cerraron las puertas a los padres para evaluar y escuchar posibles ofrecimientos para que algunos de los chicos de esta categoría pase a jugar en otros clubes de fútbol infantil de distintas partes del país y la Provincia, aunque hasta el momento no indicios que alguno lo considere con seriedad, dado el cambio al cual se tendrían que someter al menor dejándolo irse a vivir a otra ciudad o lugar lejos de su padres sin ni siquiera haber cumplido por lo menos 12 o 13 años.

El interés, de todos modos, fue tomado como un gesto de reconocimiento al trabajo que están realizando a través de la coordinación de Tomás Barragán.

Lanús, Independiente y otras instituciones de la Provincia consultaron formalmente a los directivos del club, pero los nenes tendrían que irse a vivir a una pensión con menos de diez años. Por el momento quedará todo en una intención, aunque con la chance de dejar las puertas abiertas para el futuro.