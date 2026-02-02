Con uno menos y un Iacovich imbatible, Estudiantes rescató un empate ante Defensa y Justicia

Estudiantes de La Plata igualó 0 a 0 frente a Defensa y Justicia en su visita al estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. En un partido chato y con pocas emociones, el Pincha se llevó un punto valioso gracias a la destacada actuación de su arquero Fabricio Iacovich, figura indiscutida de la noche.

El encuentro fue, sin exagerar, uno de los más aburridos de lo que va del campeonato. Ambos equipos mostraron dificultades para generar juego y claridad en los últimos metros, lo que derivó en un trámite trabado y con escasas situaciones de peligro.

El panorama se complicó aún más para Estudiantes sobre el cierre del primer tiempo, cuando Santiago Núñez vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores. A partir de allí, Defensa y Justicia tomó la iniciativa y adelantó sus líneas, aunque se topó una y otra vez con la seguridad de Iacovich.

La chance más clara del partido llegó en el complemento, cuando el Halcón dispuso de un penal que pudo haber significado la victoria. Rubén Botta se hizo cargo de la ejecución, pero su remate fue contenido de gran manera por el arquero albirrojo, que sostuvo el cero y permitió que el Pincha se llevara un empate de Florencio Varela.

Tras el encuentro, el entrenador Eduardo Domínguez analizó el rendimiento de su equipo en conferencia de prensa y fue autocrítico, aunque valoró el esfuerzo realizado en inferioridad numérica. “Me parece que hay dos caras de la moneda. No nos podemos permitir esta situación otra vez. Hay que valorar el empate porque estuvimos a punto de perderlo”, expresó el DT.

Además, Domínguez remarcó que este tipo de actuaciones no deben repetirse: “No nos podemos permitir otra actuación así, ya lo vivimos el año pasado. Bienvenida esta situación al inicio del torneo”. Y cerró destacando la entrega del plantel: “La voluntad de los jugadores y el esfuerzo es valorable. Ganamos un punto”.

Con este resultado, Estudiantes suma una unidad en un contexto adverso y sigue su camino en el Torneo Apertura, sabiendo que deberá mejorar su funcionamiento colectivo para pelear en la Zona A.