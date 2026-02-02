River y Central no se sacaron diferencias en Rosario

River Plate y Rosario Central igualaron 0-0 en el Gigante de Arroyito por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo la iniciativa en el primer tiempo, pero perdió el dominio en el complemento y se llevó un punto valioso tras las victorias iniciales a Barracas Central y Gimnasia.

El arquero Santiago Beltrán fue una de las figuras con varias atajadas para mantener su valla en cero ante el equipo de Jorge Almirón, que venía de perder con Belgrano como local y ganarle a Racing en Avellaneda.

El Millonario volverá a jugar este sábado desde las 20 ante Tigre en el Estadio Monumental por la cuarta jornada del torneo doméstico, mientras que el Canalla visitará el mismo día a partir de las 17 a Aldosivi en Mar del Plata.