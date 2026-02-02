El Tiburón llega al Bosque con varios conocidos de la casa

Aldosivi, que sumó dos puntos en sus dos primeros partidos como local en el Torneo Apertura, buscará traerse algo también desde La Plata luego de jugar en 60 y 118. La particularidad del Tiburón es que llegará al Bosque con varios conocidos de la casa.

Guillermo Enrique y Facundo Oreja se reencontraron en el predio de Aldosivi y así lo compartió el oriundo de Corrientes en su cuenta de Instagram. Los dos exjugadores triperos se volvieron a cruzar, ahora ambos trabajando para Aldosivi, casualmente el próximo rival del conjunto tripero.

Cabe recordar que Enrique, quien rescindió su contrato con el Lobo durante el último mercado de pases, tras su regreso del préstamo con Alianza Lima, firmó como nuevo jugador del elenco marplatense.

Cuando ingresó Alan Sosa en el complemento frente a Barracas la ecuación del partido cambió. Aldosivi tuvo mayor cambio de ritmo y generó algo más. Pero el propio Farré avisó luego en conferencia de prensa que su presencia entrega más fútbol pero quita equilibrio en el medio. De allí que se espera que el mediocampista creativo siga en el banco este lunes en La Plata.

De los dos primeros partidos, se destaca que Aldosivi fue prolijo hasta tres cuartos de cancha y en esa zona se nubló, con un mediocampo poblado de jugadores más aptos para la presión y la recuperación que para romper a una defensa rival.

Un caso aparte fue el de Junior Arias, otro que llegó sobre la hora y debutó como titular ante Barracas. Al centrodelantero se lo vio muy activo en la presión, siendo el “primer” defensor del equipo en la salida rival, pero lejos del gol.