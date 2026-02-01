El Lobo se guarda en Abasto y Merlo jugaría por Panaro

El plantel de Gimnasia entrenará este domingo en Estancia Chica en el turno de la tarde, en donde el entrenador Fernando Zaniratto definirá el equipo que mañana a las 17.30 se enfrentará a Aldosivi en el estadio del Bosque. A diferencia de lo que ocurrió en la previa al choque contra River, el cuerpo técnico asume que el choque de mañana encuentra al equipo con una mayor necesidad de sumar tres puntos, ya que al potencial de Aldosivi no es el mismo que el Millonario y la obligación estará centrada en el equipo local para sacar adelante el partido.

Sin Manuel Panaro quien deberá cumplir la suspensión por haber sido expulsado, el principal candidato para jugar en el tridente ofensivo detrás de Marcelo Torres es Jeremías Merlo. Zaniratto hizo algunas pruebas en los últimos dos entrenamientos parando a Merlo con Ignacio Fernández y Franco Torres y dejando en el equipo titular tanto a Augusto Max como a Nicolás Barros Schelotto.

Además, es prácticamente un hecho que Ignacio Miramón quedará concentrado y estará en el banco de suplentes. Se lo piensa para que pueda ingresar algunos minutos en la parte final del partido si el resultado amerita contener alguna situación de juego en el caso de que el Lobo vaya ganando el partido. Otro de los que tendrá más participación a partir del encuentro de hoy es Agustín Auzmendi quien el último miércoles apenas sumó cuatro minutos en cancha contra el Millonario en el estadio Monumental.