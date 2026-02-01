El stud “Rey de S.A.O.” se prepara para tener una buena temporada

Ya no sorprende al mundo turf la resonante irrupción en el medio que tuvieron los ejemplares del stud “Rey de S.A.O.” durante la temporada hípica pasada. Los mismos, entrenados en el Barrio Hipódromo de La Plata por el cuidador Gustavo Fabbian corrieron con una racha más que positiva. La caballeriza, es propiedad de Héctor Esmir Ocampo, quien además es presidente del Club Hípico de San Antonio Oeste, lugar donde tiene sus emprendimientos comerciales. El nombrado decidió a apostar al turf y es muy loable su actitud porque da trabajo a moradores de un barrio platense. “Rey de S.A.O.”, brilló con luces propias a partir de una sucesión de victorias de la mano –o mejor dicho de las patas- de ejemplares como Minero de Oro, Let Me Dance, Forti Leaf, Richardisong, Picasso y Al Infinito, entre otros que desparramaron victorias en el hipódromo local y que luego se hizo extensivo a los “máximos”.

Fueron más de una quincena de triunfos en su temporada presentación y ahora todos los cañones apuntan a este año para consolidarse como una de las caballerizas más ganadoras, con un par de “balas de plata” que si lo que pinta…madura, se van a destacar por su condiciones naturales, tales los casos de Hugo Spritz, un linajudo potrillo que está al cuidado del experimentado entrenador Guillermo “Bebe” Frenkel Santillán, que recién está haciendo sus primeros palotes en la cancha pero como dijo el nombrado cuidador : “Muestra buen temperamento y los primeros trabajos en gateras fueron muy positivos”. En la misma línea está El Rey de SAO, un descendiente de Roman Joy y Bambina Mine, con igual nombre del stud y en el que también se tiene cifrada esperanza en lo venidero.

Por otra parte, también el “Bebe” Frenkel Santillán cuida a Forti Leaf que –según nos dijo- seguramente reprisará en oportunidad de la disputa del tradicional Clásico “Fernández Guerrico” (G II-1.600 mts.) en el césped de San Isidro.

En lo que respecta a los ejemplares al cuidado de Gustavo Fabbian, son: Emotizo, Al Infinito, Rey de SAO, Star Flying, Let Me Dance, Arroyo Batel, Picasso, TampaCam, Tan Guapa, Lucky Litigador, Angel Embrujado y Richardisong, que componen un lote que seguramente dejará bien parado al stud sureño, en cada participación en cualquiera de los tres hipódromos.

Todo se encamina para que la caballeriza sureña se consolide como una de las más destacadas del medio porque está compuesto por sendos equipos de trabajo donde nada se deja librado al azar.