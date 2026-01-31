Zaniratto define el equipo para recibir al Tiburón

"Dar vuelta la página para recuperarse rápido”, fue la frase que se repitió en las últimas horas en Estancia Chica. Si bien una derrota en el Monumental estaba dentro de las posibilidades, el plantel de Gimnasia sabe que está para más. Por eso buscará recuperarse el lunes cuando reciba a Aldosivi desde las 17:30 horas. Sin Manuel Panaro ni Jorge De Asis (expulsados ante River), el técnico mens sana sigue de cerca a Ignacio Miramón para que integre un lugar en la lista de convocados

Si bien Fernando Zaniratto no dio indicios de cómo rearmaría el once titular, diario Hoy accedió a información exclusiva sobre los entrenamientos. En primer lugar, teniendo en cuenta lo que el propio entrenador declaró a este medio, lo más probable es que se mantenga el esquema 4-2-3-1 y pueda entrar un reemplazante natural por las bandas. Ante la lesión de Santiago Villarreal, Jeremías Merlo parece ganar terreno, por lo que podrían ser convocados Juan José Pérez y Maximiliano Zalazar.

Otra opción sería la implementación del esquema 4-4-2 para que Agustín Auzmendi ingrese a acompañar a Marcelo Torres en el frente de ataque. El problema estaría en reubicar a Nacho Fernández en una de las bandas.

Además, “Nacho” Miramón será exigido para ver si está en condiciones de tener sus primeros minutos con la camiseta albiazul en su regreso.

El duelo entre el Lobo y el Tiburón será arbitrado por Juan Pafundi, una de las caras nuevas del fútbol argentino en Primera División. Y apenas con un puñado de partidos en la máxima categoría y solo tres antecedentes dirigiendo al Lobo, que resultaron favorables para el equipo tripero: dos empates y un triunfo. Primero fue la igualdad ante Riestra, luego victoria 1-0 ante Atlético Tucumán y el más reciente, en marzo del 2025, otra igualdad ante Sarmiento, donde fue expulsado Gastón Suso. La terna arbitral se conformará con los asistentes Adrián Delbarba y Daiana Milone, mientras que el cuarto árbitro será Valentin Bocaccia. En el VAR estará Diego Ceballos, mientras el AVAR será Wenceslao Meneses.