Triunfo de Defensa y Justicia ante Riestra

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 va llegando a su fin y dejó un menú variado de partidos que empiezan a marcar tendencias en el arranque del campeonato. Defensa y Justicia fue el encargado de abrir la jornada con una victoria clave que lo pone en el radar de Estudiantes, mientras que Lanús ratificó su buen momento y Belgrano evitó la derrota en el cierre.

En el Bajo Flores, Defensa y Justicia superó 1-0 a Deportivo Riestra y consiguió su primer triunfo en la Zona A. El Halcón, que será rival de Estudiantes el próximo lunes, resolvió el partido a los 28 minutos del primer tiempo con una acción de alto vuelo: Aarón Molinas metió un pase largo preciso y Rubén Botta definió de primera, por encima de Nacho Arce, para marcar el único gol del encuentro. Un triunfo trabajado y valioso para el equipo de Florencio Varela.

En Córdoba, Belgrano y Tigre protagonizaron un duelo cambiante que terminó 1-1. El Matador se había puesto en ventaja con un tanto de David Romero, pero cuando el partido se moría apareció Lautaro Gutiérrez para salvar al Pirata y decretar el empate. Con este resultado, ambos equipos quedaron con cuatro puntos tras haber ganado en la primera fecha.

Lanús, por su parte, estiró su buen arranque y venció 2-1 a Unión en el Sur. El equipo de Mauricio Pellegrino volvió a mostrar carácter y se quedó con su segunda victoria consecutiva gracias a los goles de Ramiro Carrera y Damián Moreno. El Granate se mantiene entre los líderes y llega con confianza a un semestre cargado, que incluye el compromiso por la Recopa.

Al cierre de esta edición, la acción continuaba con dos encuentros más. En Junín, Sarmiento se imponía 1-0 ante Banfield como local, mientras que en Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors igualaban sin goles en un partido cerrado.

Con la fecha prácticamente completa, el Torneo Apertura empieza a perfilar protagonistas, suma tensión en la tabla y deja el escenario listo para una tercera jornada que promete seguir subiendo la intensidad.

La fecha dejó además un saldo parejo en la Zona A, con varios equipos acumulando unidades y mostrando que el torneo será disputado desde el inicio. Con apenas dos jornadas disputadas, el Apertura empieza a exigir regularidad y deja en claro que cada punto será determinante en la pelea por la clasificación.