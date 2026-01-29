Zaniratto: “Nos faltó claridad pero rescato la entrega del equipo”

Gimnasia sufrió su primera derrota en el torneo ante River. En un duelo condicionado por la expulsión temprana de Manuel Panaro, el Lobo luchó pero nunca inquietó al conjunto Millonario. Tras el partido el técnico tripero Fernando Zaniratto habló en conferencia y dejó sus sensaciones.

Consultado por la roja a Manuel Panaro, el técnico mens sana comentó: “La expulsión, cuando el partido todavía no se había armado nos limitó. Intentamos aguantarlo hasta que cerca del final nos hacen el gol de pelota parada”.

Respecto al trámite del partido, Zaniratto agregó: “Con el gol tempranero en el segundo tiempo casi que quedamos afuera de partido. Cuando les echaron uno a ellos los exigimos más. Nos faltó claridad, pero la entrega está. Este grupo nunca da un partido por perdido”.

Por último, el orientador táctico albiazul sentenció: “Rescato la entrega del equipo en todo momento, ahora hay que pensar en Aldosivi”.

La CD informó los requisitos y valores para iniciar las actividades deportivas

Desde el Departamento de Deportes se informaron los requisitos administrativos, horarios de atención y los valores actualizados de las cuotas deportivas para cada disciplina. El procedimiento debe completarse de manera presencial en la Oficina de Deportes de la Sede Social. La atención será de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 10 a 13. Aquellas personas que no completen el trámite no podrán comenzar los entrenamientos.

Además, se aclaró que quienes registren deuda en la cuota deportiva o en la cuota social deberán regularizar su situación para finalizar el proceso. Los pagos pueden realizarse a través del portal de Autogestión, donde cada socio puede consultar su estado de cuenta, o de manera presencial en el Polideportivo Víctor Nethol.