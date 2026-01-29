Rugby: Los Pumas tienen calendario confirmado

El seleccionado argentino de rugby ya tiene definido su calendario y las sedes para el Nations Championship 2026, el nuevo certamen internacional que reemplazará al Rugby Championship. La Unión Argentina de Rugby confirmó que Los Pumas serán locales ante Escocia, Gales e Inglaterra durante la ventana de julio, y frente a Australia y Sudáfrica en agosto y septiembre.

El debut del equipo dirigido por Felipe Contepomi será el sábado 4 de julio ante Escocia, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 16.00. Una semana después, el 11 de julio, Argentina recibirá a Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario, mientras que el 18 cerrará la ventana de julio frente a Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Estos tres encuentros marcarán la primera fase del torneo para Los Pumas.

En agosto y septiembre, el seleccionado volverá a presentarse en el país para enfrentar a las potencias del hemisferio sur. El sábado 8 de agosto jugará ante Sudáfrica en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, desde las 16.00. Luego será el turno de Australia, con el primer duelo el 29 de agosto en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy y la revancha el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza, a partir de las 18.00.

El Nations Championship será un torneo bienal que reunirá a doce seleccionados: Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales e Italia por el norte; y Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia, Fiyi y Japón por el sur. El formato incluirá una fase regular de seis fechas y una instancia final de playoffs en sede única. En noviembre, Los Pumas realizarán una gira por Europa ante Irlanda, Italia y Francia, con un cierre especial en Londres.