Talento Emergente, de la escudería del “Pauli”, va por su mejor triunfo

Acción de jueves en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que levanta el telón para ofrecer un programa de 12 carreras, entre las 15.30 y las 21. La competencia destacada de la tarde es el tradicional Especial “Haras Firmamento” (1.400 mts.), donde vamos a confiar nuestro voto a Talento Emergente con un destacado recorrido en las carreras de corta y media distancia con un nivel destacado que lo lleva a sumar cuatro victorias en tan solo 11 salidas a la pista más la valoración que suma cuatro puestos de podio y en tres oportunidades quedó fuera del marcador rentado. Este hipódromo le sienta bien al defensor de las sedas azuleñas “Pauli”, porque en esta pista obtuvo tres de sus victorias y las otras dos entregas fueron un segundo y un tercero; es decir, hablando en buen “romance”, sino “gana, pega en el palo”. El buen hijo de Hurricane Cat es de venir cerca del fuego pero sin chamuscarse, para avanzar de firme en los metros definitorios. Así que, por cartilla y por su buen presente lo plebiscitamos arriba de todo.

Carrera reservada para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupa el sexto lugar de programación, con ocho competidores, dispuestos a llevarse los $5.580.000 de premio que le esperan al ganador. Si bien destacamos la chance primaria de Talento Emergente, no soslayamos las posibilidades que le caben a otros participantes probos como Arcanum, otro caballo rendidor, que tras un gran tercero clásico de Vendaval Joy y Garboso Frank, no repitió en la pretérita pero esta oportunidad tuvo un desarrollo comprometido que no le permitió desatar su real potencial. También, Decan Dall y Notable Island, son nombres para tener en cuenta.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Candidatos para hoy

1ra.) 2– 4 – 5 (6 - 8)

2da.) 4 – 1 – 5

3ra.) 4 – 2 – 1

4ta.) 1 – 6 – 3

5ta.) 1 – 8 – 4

6ta.) 6 – 1 – 3 (8)

7ma.) 9 – 4 – 13

8va.) 14 – 1 – 4 - 12

9na.) 16 – 5 - 1

10ma.) 3 – 8 – 9 - 12

11ma.) 2 – 7 – 5

12ma.) 1 – 6 –7 – 12