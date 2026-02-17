River y Boca los mandaron a “marzo”: el plazo de Úbeda y Gallardo para mejorar

Boca y River están experimentando un enrarecido inicio de año, con resultados que están muy lejos de lo esperado y una atmósfera que pone en tela de juicio tanto a los jugadores como a los directores técnicos.

Mientras en el Xeneize ya ni siquiera el presidente Riquelme es inmune a las críticas, en el Millonario cada vez son los que cuestionan al histórico entrenador Marcelo Gallardo.

Los silbidos del domingo pasado en la Bombonera al consumarse el empate ante Platense dejaron al descubierto el delicado presente de Boca, un equipo que todavía no logra encontrar el rumbo.

El irregular arranque en el Apertura (dos triunfos, un empate y dos derrotas), sumado a un funcionamiento que no termina de consolidarse y expone déficits repetidos, terminó de colmar la paciencia del hincha este domingo.

Y el principal apuntado quedó rápidamente en evidencia. En su camino hacia el túnel rumbo a los vestuarios, Claudio Úbeda fue el foco de los reproches, en un clima que refleja el descontento general y alimenta un escenario de incertidumbre. Sin respaldo desde los resultados ni señales claras de mejora futbolística, su futuro inmediato aparece ahora bajo la lupa y sin margen de error.

El inconformismo ya no se expresa únicamente en la voz de los socios, sino también puertas adentro. En el seno de La Ribera advierten una falta de reacción del equipo y un cuerpo técnico al que se le está dificultando encontrarle la vuelta, en un escenario que se vuelve cada vez más cuesta arriba partido a partido.

Lo concreto es que el crédito de Úbeda comienza a achicarse y al igual que ocurre con Marcelo Gallardo en River, el mes de marzo será clave para tomar decisiones: o mejoran los resultados y siguen adelante o los clubes deberán dar un cambio de timón.

Fecha complicada

Boca recibirá a Racing el viernes a las 20 en la Bombonera, mientras que River visitará nada menos que el Vélez de Guillermo Barros Schelotto el domingo a las 18.30 en Liniers. Son dos partidos muy difíciles en el cual los tres puntos no están garantizados ni para Gallardo ni para Úbeda.

Luego, el Millonario será local en la séptima fecha el jueves 26 de febrero a las 19.30 contra Banfield, mientras que Boca postergará esa fecha contra Lanús para el jueves 4 de marzo a las 21 en La Fortaleza.

Hoy por Copa Argentina

River tendrá una sencilla parada hoy a las 22 ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina y está obligado a pasar esta fase con holgura, dadas las características del rival.

Además, hoy a las 19.45 Tigre se medirá con Claypole por la misma Copa y antes, a las 17, Aldosivi enfrentará a San Miguel.