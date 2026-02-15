Clásico intenso y sin goles en el Bosque
En un partido vibrante en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia y Estudiantes igualaron 0-0 en una nueva edición del clásico.
En un partido vibrante disputado en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, El Lobo y el Pincha protagonizaron un encuentro intenso, con varias situaciones claras de gol y algunos errores increíbles frente al arco, pero sin lograr romper el cero.
El desarrollo fue dinámico desde el inicio, con ambos equipos apostando a la presión y a transiciones rápidas. Gimnasia intentó hacerse fuerte en El Bosque con el empuje de su gente, mientras que Estudiantes respondió con orden y salidas rápidas que también generaron peligro.
Pese a las oportunidades en ambos arcos, la falta de eficacia terminó siendo determinante. El empate dejó a los dos equipos con un punto que, si bien sabe a poco por tratarse de un clásico, les permite mantenerse en zona de clasificación a la próxima ronda del campeonato.
Así, el clásico platense cerró una jornada cargada de expectativa con un empate sin goles, pero con emociones hasta el último minuto.