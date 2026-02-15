Racing ganó y afianzó su recuperación

En el Estadio Florencio Sola, Racing Club derrotó 2-0 a Banfield por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 y sumó su segunda victoria consecutiva. El equipo dirigido por Pedro Troglio había comenzado mejor el duelo pero la Academia de Gustavo Costas golpeó en momentos clave y consolidó su recuperación tras un inicio adverso en el campeonato.

El Taladro había comenzado mejor y a los 10 minutos logró convertir a través de Ignacio Pais, pero el árbitro Pablo Dóvalo anuló la acción por fuera de juego de Danilo Arboleda, quien interfirió en la visión del arquero Facundo Cambeses.

Racing respondió a los 27 minutos: tras un córner, la pelota quedó en poder de Marco Di Césare, que definió de media vuelta para abrir el marcador. Minutos después, un remate impactó en el brazo de Tiziano Perrotta dentro del área y Dóvalo sancionó penal. Desde los doce pasos, Adrián Martínez amplió la ventaja.

En el complemento, el conjunto de Avellaneda administró la diferencia con solidez defensiva y control del ritmo, sin conceder situaciones claras. Así, dejó atrás una racha de tres derrotas iniciales y tomó impulso en la tabla. Racing volverá a jugar el próximo viernes desde las 20 contra Boca Juniors en la Bombonera, mientras que Banfield buscará la recuperación el sábado 21 a partir de las 17 nuevamente como local ante Newell’s.

La jornada también registró la victoria de Huracán 1-0 sobre Sarmiento de Junín, con gol de Bizans para que el Globo continúe de fiesta tras vencer en el clásico a San Lorenzo la semana anterior. La caída significó para el Verde la profundización de su irregularidad y por ahora quedar afuera de los ocho.

Además, la jornada dejó el triunfo de Talleres de Córdoba en condición de local por 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con un doblete del juvenil Valentín Dávila y el empate parcial de Modica para el equipo recién ascendido a la Primera División.