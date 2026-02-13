El Pincha pule detalles y ya vive el clásico

Cada vez falta menos para una nueva edición del Clásico Platense y en City Bell ya se respira clima de partido grande. Estudiantes se prepara para visitar a Gimnasia el domingo a las 17 por la quinta fecha del Apertura, con la intención de sostener el envión futbolístico y emocional que construyó en este arranque de temporada. Eduardo Domínguez todavía no confirmó el equipo, pero el rompecabezas empieza a tomar forma.

El principal foco está en la defensa. Santiago Núñez cumplió la fecha de suspensión tras la roja ante Defensa y Justicia y está en condiciones de regresar. Su vuelta abre un debate interesante, porque Tomás Palacios respondió muy bien cuando le tocó entrar y fue una de las figuras en el triunfo ante Riestra. El juvenil ganó crédito interno y hoy es una alternativa real, aunque todo indica que Núñez recuperará su lugar junto a Leandro González Pírez.

Con Fernando Muslera como referencia en el arco, la última línea empieza a salir casi de memoria: Eric Meza por derecha, Gastón Benedetti por izquierda y la dupla central que ya conoce el oficio de estos partidos. De todos modos, el buen nivel de Palacios y el empuje de Eros Mancuso elevan la competencia interna y le dan variantes a un plantel que muestra recambio.

En la mitad de la cancha, Domínguez busca equilibrio y agresividad para un clásico que promete ritmo alto. La idea es sostener una estructura que permita presionar, recuperar rápido y lastimar en transición. El entrenador sabe que estos partidos se juegan también desde la cabeza y por eso insiste en la concentración y la personalidad.

Estudiantes llega con confianza, con un grupo que mezcla experiencia y juventud y que ya demostró carácter en partidos bravos. El clásico aparece como una medida de carácter y también como una oportunidad para afirmarse en la tabla. En el Bosque no habrá margen para distracciones: el Pincha quiere imponer su identidad y escribir otro capítulo a su favor en la historia grande de la ciudad.