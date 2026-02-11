Etcheverry avanza en el ATP de Buenos Aires

El tenista platense Tomás Martín Etcheverry comenzó de la mejor manera su participación en el torneo ATP 250 que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Ante un buen marco de público en la cancha Guillermo Vilas, el tenista argentino derrotó al italiano Andrea Pellegrino por 6-3 y 6-4, tras una hora y 38 minutos de partido, y avanzó a la segunda ronda.

El triunfo fue un paso importante para el platense, ya que consiguió su primera victoria sobre polvo de ladrillo desde que alcanzó las semifinales del ATP 500 de Hamburgo. De esta manera, cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas en esta superficie.

A pesar del calor en Buenos Aires, Etcheverry sostuvo un gran nivel durante todo el encuentro, incluso cuando sufrió un malestar estomacal en los últimos games. Conectó siete aces, alcanzó 221 km/h con el servicio y totalizó 16 tiros ganadores, reflejando un perfil más agresivo.

Tras el partido, Etcheverry destacó la importancia emocional de competir como local.

“Acá en Buenos Aires siempre va a ser más especial. Te viene a ver mucha gente que te sigue durante todo el año. Algunos lo pueden tomar como presión, pero yo trato de que sea una motivación y lo disfruto”, expresó.

Además, remarcó la adaptación natural del tenis argentino al polvo de ladrillo: “Es otro tenis, otra forma de jugar, pero lo sabemos desde chicos. La clave estas semanas va a ser la paciencia.

Cabe destacar que el oriundo de nuestra ciudad acumula 13 victorias consecutivas ante jugadores fuera del Top 50, racha vigente desde su derrota frente a Filip Misolic (N°97) en la primera ronda del ATP de Kitzbühel en julio pasado.