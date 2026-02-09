El León quiere volver a rugir en UNO

Tras el triunfo ante Boca con doble sabor por la novela luego del traspaso de Santiago Ascacibar y el empate en Florencio Varela, Estudiantes recibe a Deportiva Riestra desde las 19:15 horas. Con los hinchas del Pincha muy atentos al futuro de Cetre, el elenco comandado por Eduardo Domínguez buscará ratificar su buen momento ante el “Malevo”.

El experimentado arquero Fernando Muslera volverá al 11 titular albirrojo, mientras que Mikel Amondarain podría ingresar por Ezequiel Piovi. En defensa, Tomás Palacios reemplazará al suspendido Santiago Núñez.

Está claro que Domínguez todavía está en un proceso de búsqueda para consolidar un nuevo mediocampo: la salida del “Rusito” obligó al entrenador a probar distintas variantes con el fin de consolidar una estructura en un año en el que habrá muchos frentes abiertos.

Por su parte, el equipo que dirige Guillermo Benitez no tuvo las mejores actuaciones en lo que va del Torneo Apertura. Entre los tres encuentros solo sumo una unidad ante Barracas , mientras que cayó ante Boca y Defensa y Justicia.