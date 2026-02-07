Cuenta regresiva para la vuelta del 9

Estudiantes dejó atrás el empate en Florencio Varela y ya trabaja con la cabeza puesta en la cuarta fecha del Apertura. El lunes recibe a Deportivo Riestra en UNO y todas las miradas en City Bell apuntan a un nombre propio: Guido Carrillo. El delantero transita la etapa final de su recuperación tras la sobrecarga muscular en el aductor derecho que lo marginó a último momento del cruce ante Defensa y Justicia.

El club mostró imágenes del atacante trotando y realizando tareas diferenciadas, una señal alentadora para Eduardo Domínguez. Carrillo responde bien a las cargas y su evolución es seguida día a día. Restan todavía jornadas de entrenamiento y el cuerpo técnico evaluará hasta el final si vale la pena arriesgarlo o preservarlo pensando en el clásico platense que asoma inmediatamente después en el calendario.

El 9 es una pieza central del funcionamiento del equipo. En lo que va del año ya sumó minutos en los tres partidos oficiales: convirtió ante Ituzaingó por Copa Argentina y fue titular frente a Independiente y Boca, donde además portó la cinta de capitán. Su peso en el área, su juego de espaldas y su liderazgo lo convierten en una referencia que el Pincha siente cuando falta.

Sin embargo, en Estudiantes son conscientes de que a los 34 años la administración física es clave. Domínguez y su cuerpo técnico ya planifican la temporada con una lógica de rotación para evitar sobrecargas y sostener al plantel en un semestre cargado de competencia. Carrillo forma parte de ese esquema: no se trata solo de que vuelva, sino de que llegue entero a los partidos que marcarán el rumbo del torneo.

Por eso, aunque el panorama es optimista, no habrá apuros. El Pincha necesita puntos, pero también necesita a su delantero pleno. La decisión final se tomará cerca del partido. Mientras tanto, en City Bell celebran cada avance: el regreso del 9 está cerca y con él, la posibilidad de recuperar una de las piezas más determinantes del equipo.