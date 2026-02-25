El Lobo quiere volver a aullar en el Bosque

En la continuidad de la séptima fecha del Torneo Apertura, Gimnasia recibe a Rosario Central desde las 17:00 horas en el Bosque. Pese a la victoria en Mendoza, el propio entrenador Fernando Zaniratto reconoció que el equipo no jugó bien pero de todas formas mantendrá el mismo once titular y el mismo esquema. El elenco albiazul está invicto como local en lo que va del certamen, tras dos victorias (Racing y Aldosivi) y el empate en el clásico platense. El duelo ante el “Canalla” será arbitrado por Fernando Echenique.

Con la intención de encontrar un buen funcionamiento, el entrenador mens sana repetirá equipo en busca de mayor rodaje. De esta manera, el mediocampo seguirá conformado por Augusto Max, Ignacio Miramón y Nicolás Barros Schelotto. Por su parte, “Nacho” Fernández jugará como un falso extremo por derecha. De no mediar inconvenientes, esta será la segunda vez que Zaniratto podrá repetir equipo como sucedió en los primeros duelos de este año frente a Racing y River.

El equipo de Almirón viene de caer 1 a 0 frente a Talleres en el Gigante de Arroyito y varios futbolistas terminaron con molestias musculares. En ese contexto, Di María podría tener descanso, al igual que Véliz y Copetti. En la antesala de una nueva edición del clásico rosarino, el técnico del “Canalla” no descarta presentar un once con mucha rotación para visitar al Lobo.