Atlético Madrid goleó a Brujas y se metió en octavos de la Champions League

En el inicio de la semana, Atlético de Madrid confirmó su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras golear 4-1 a Brujas en el Metropolitano. Con una actuación contundente, el conjunto de Diego Simeone selló la serie con un global de 7-4, luego del empate 3-3 en Bélgica.

La gran figura de la noche fue Alexandre Sorloth, autor de un hat-trick, mientras que Johnny Cardoso completó la goleada. Además, Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares, en una actuación sólida del Colchonero, que no dejó dudas y fue el primer equipo del repechaje en asegurar su lugar entre los 16 mejores de Europa.

La contracara de la jornada fue Inter, que no logró revertir la serie y quedó eliminado tras perder 2-1 como local frente a Bodø/Glimt, cerrando la llave con un global de 5-2 en favor del conjunto noruego.