Benfica llevó a Prestianni pese a la suspensión de la UEFA: así lo recibieron en Madrid

La revancha de los playoffs de la Champions League empezó antes de pisar el Bernabéu. Benfica decidió subir a Gianluca Prestianni al avión rumbo a Madrid pese a la suspensión provisional dictada por la UEFA mientras investiga el presunto insulto racista denunciado por Vinicius Junior. El gesto fue político y simbólico: mostrar respaldo total al futbolista y plantarse ante el castigo. En su arribo a la capital española, un fanático del Merengue le gritó "racista" en la puerta del hotel.

El brasileño denunció que le dijeron “mono”. No hay audios ni imágenes que confirmen el contenido del intercambio. El argentino lo negó: “En ningún momento dirigí insultos racistas”.

Con el 1-0 de la ida en Lisboa, el Real Madrid recibirá al elenco luso este miércoles 25 de febrero, desde las 17 (Argentina), en el Santiago Bernabéu, por un lugar en la próxima instancia de la Champions.