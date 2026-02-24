Zaniratto define el equipo para recibir a Rosario Central
El técnico de Gimnasia evalúa cambios tácticos tras el triunfo en Mendoza.
Luego de la victoria en Mendoza, Gimnasia retomó los entrenamientos el domingo con el foco puesto en el duelo de mañana ante Rosario Central. Pese al triunfo, el conjunto comandado por Fernando Zaniratto no jugó un buen partido y nuevamente fue superado por el rival.
La diferencia es que para enfrentar a su homónimo mendocino el técnico tripero decidió cambiar el esquema, por lo que queda el interrogante sobre lo que pueda definir para recibir al elenco de Ángel Di María.
Según pudo averiguar este medio, Zaniratto analiza volver a su esquema preferido (4-2-3-1) pero manteniendo a Augusto Max e Ignacio Miramón en el círculo central. El que podría pasar al banco sería ni más ni menos que Nicolás Barros Schelotto.
Hoy habrá práctica de fútbol en Estancia Chica donde “Lucho” definirá el 11 titular que saltará mañana a las 17 horas al verde césped del Estadio Juan Carmelo Zerillo.