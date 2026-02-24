Troglio respaldó a Gallardo

Pedro Troglio, director técnico de Banfield, que viene de vencer por 3-0 a Newell’s y enfrentará a River el próximo jueves en el Monumental, se refirió a la delicada situación de Marcelo Gallardo: “Sería una locura que no siguiera. Me llama la atención que se discuta hoy al entrenador más ganador de la historia. No creo que él deje de lado porque está convencido”.

El ídolo de Gimnasia afirmó que el objetivo de sus dirigidos es “ir en búsqueda de la victoria” y analizó: “Tenemos claro que vamos a enfrentar a un equipo que juega bárbaro, en su cancha y con 80.000 personas. Puede venir de malos partidos, pero ayer pasó por arriba a Vélez en el segundo tiempo. Es un rival muy duro, con buenos jugadores y un gran técnico”.

A continuación, el estratega de 60 años opinó que Gallardo “no necesita el estímulo de nadie” para continuar en su cargo.