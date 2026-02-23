Villa San Carlos derrotó a Ituzaingó

Villa San Carlos sumó tres puntos claves luego de ganar 3-1 a Ituzaingó en un duelo válido por la fecha 2 de la Primera B. Los goles del partido para el local los anotaron Alejandro Lugones (11' 1T), Franco Ojeda (24' 1T) y Kevin Pavia (29' 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Ezequiel Melillo (38' 1T, en contra).

El protagonismo de Alejandro Lugones lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Villa San Carlos metió 1 gol.

Franco Ojeda también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Villa San Carlos fue importante debido a que convirtió 1 gol.

El partido en el estadio Genacio Salice fue dirigido por el árbitro Marcos Recalde.

Por la próxima fecha, San Carlos visitará a San Martín Burzaco. Por otro lado, Ituzaingó recibirá a Brown (Adrogué).

El local está en el octavo puesto con 3 puntos, mientras que el visitante aún no tiene unidades y se coloca en el vigésimo segundo lugar en el torneo.