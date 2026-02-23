La hazaña de Tomás Etcheverry en Río: dos partidos en un día, victoria en la final y primer título ATP

Difícil de creer lo que ocurrió en las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro. El argentino Tomás Etcheverry venció 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4) a Vit Kopriva en un duelo que, en el marcador, duró tres horas y 43 minutos. Sin embargo, el trámite se extendió por casi dos días, ya que arrancó el sábado por la noche pero debió suspenderse con marcador 5-4 en favor del checo debido a las lluvias que cayeron en la ciudad carioca y que afectó a varios partidos a lo largo del torneo.

En ese sentido, el partido continuó este domingo por la tarde y Kopriva se llevó el primer set 6-4. Mientras se desarrollaba el segundo, se tuvo que hacer una pausa de hidratación que se extendió más de lo normal por el sofocante calor. Así Etcheverry forzó un tercer parcial tras llevarse por 7-6 el segundo tras ganar en el tiebreak.

El tercer set fue el más largo, ya que se definió en una hora y 48 minutos y también se decidió en el tiebreak. El argentino obtuvo el 84% de los puntos con su primer servicio, algo que fue diferencial para ganarle una verdadera batalla al 87 del ranking.

Pero esto no acaba acá. Es que Etcheverry apenas tendrá unas horas para festejar su pase a la final, concretamente dos, desde el fin de la semifinal y el comienzo de la definición, que será ante el chileno Alejandro Tabilo (68º). Si el Retu logra la hazaña, se pondrá en el puesto 37 y será la segunda mejor raqueta albiceleste. Cabe recordar que el nacido en La Plata viene de tener otro maratónico partido ante Román Burruchaga en el Argentina Open, que fue el segundo más extenso del certamen de Buenos Aires.

Por otra parte, más allá de que es una final, es la primera en la carrera de Etcheverry, que jamás pudo consagrarse a nivel ATP, por lo que es una chance de oro para obtener 500 puntos importantísimos en el ranking y reafirmar la supremacía argentina en Brasil, ya que los últimos dos torneos los ganó el albiceleste Sebastián Báez.

"Es un sueño hecho realidad. Di el 100%, era la final del torneo, así que tenía que dejarlo todo. Es mi primer título, lo estuve esperando, ya había perdido tres finales y esto me emociona mucho", fue lo primero que dijo Tomy tras la consagración. Hasta ahora, lo de Argentina fue inmejorable en esta gira sudamericana: ya ganó el Argentina Open, por obra de Francisco Cerúndolo (19°), y también el certamen brasileño. Solo falta el ATP 250 de Santiago, que se larga este mismo lunes.