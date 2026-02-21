Zaniratto gana respaldo, confianza y la CD pagó sueldos adeudados

Con el resultado del partido de anoche, el Lobo sumó una enorme cuota de confianza y empezó a redondear uno de los mejores arranques de año de los últimos tiempos.

Al cabo de seis partidos el equipo acumula diez puntos producto de tres victorias y un empate y por lo menos hasta hoy está entre los cuatro mejores equipos de la zona B del Apertura.

La victoria en Mendoza, además, fue la primera en condición de visitante y le terminó de dar el respaldo necesario a Fernando Lucho Zaniratto, a quien algunos plateistas habían empezado a cuestionar en el último partido de local contra Estudiantes.

Según pudo saber El Clásico del diario Hoy, el director técnico está muy bien considerado por toda la comisión directiva y en especial por el presidente Carlos Anacletto y uno de sus hombres de confianza dentro de la cúpula dirigencial como lo es Nahuel Conti.

Ayer en Mendoza, además, estuvieron el secretario general Ramiro Geneyro y el vicepresidente Yayi Ibáñez.

“Estamos muy contentos con el arranque que tuvo el equipo y el trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico”, comentaron ayer en Mendoza.

Pagaron sueldos a profesores de la colonia

La tesorería del club Gimnasia que está a cargo del prestigioso contador platense Marcelo Altuve, confirmó la cancelación de una pequeña deuda que se había generado por un retraso en los pagos de los sueldos de un grupo de profesores que venían prestando servicios en la colonia de vacaciones de verano.

Según pudo saber este medio, el jueves a última hora, a pesar de los contratiempos y demoras que se habían generado como consecuencia del paro nacional, se llegó a transferir el dinero y los profesores pudieron tener la plata el viernes a primera hora en sus respectivas cuentas.