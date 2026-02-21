Gimnasia pegó en el momento justo y festejó en la Vendimia mendocina

Gimnasia hay uno solo. Y sino que la cuenten como quieran.

En el campeonato que se permite sumar su homónimo de Mendoza, el Lobo más popular y reconocido del fútbol argentino hizo lo que tenía que hacer y se trajo los tres puntos a La Plata.

En el medio de la fiesta de la “vendimia”, el equipo de Zaniratto terminó festejando una victoria ajustada, pero buscada y merecida, que llegó a partir de una definición de Marcelo Torres a los 28 minutos del primer tiempo.

En el contexto de un partido muy trabado en la mitad de la cancha, el Lobo platense logró imponer la jerarquía de jugadores como Panaro, Miramón y de a ratos Nacho Fernández para poder inclinar la cancha a su favor, generar situaciones y gol y marcar la diferencia ante su rival.

Sin lucirse y por momentos sufriendo el partido (en especial en comienzo del segundo tiempo), al equipo de Zaniratto le alcanzó con ser superior en la primera media hora del partido para luego aguantar el resultado y traerse los tres puntos a La Plata.

De entrada, Gimnasia cambió el sistema táctico y sacrificó a Franco Torres para no sacar a Augusto Max y hacerle un lugar a Miramón en la mitad de la cancha. De ese modo, Panaro pasó a jugar más como volante por la izquierda y Nacho Fernández se paró como segunda punta detrás de Marcelo Torres.

Nelson Insfrán fue clave para mantener el cero y que el Lobo consiga la primera victoria de visitante en el año, ya que los locales generaron cuatro jugadas claras en la parte final desbordando a Steimbach y asistiendo a los delanteros dentro del área.

De todos modos, el resultado ya estaba escrito y el equipo de Zaniratto se abrazó a los tres puntos que le dan confianza, firmeza y sobre todo muchas esperanzas para seguir mejorando y elevar el nivel de juego colectivo en los próximos partidos.