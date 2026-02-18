Cetré en pausa: Estudiantes lo tiene cada vez más en cuenta

El mercado de pases de Estudiantes tiene hoy un nombre propio: Edwuin Cetré. Y si algo dejó este martes feriado es una sensación clara puertas adentro del club: el extremo colombiano está, al menos por ahora, más cerca de quedarse que de irse. La operación con Athletico Paranaense volvió a enfriarse y la incertidumbre que dominó la semana pasada dio paso a un silencio absoluto.

No hay contactos formales entre las dirigencias desde hace varios días. Tampoco señales públicas. Y en el mundo Pincha reconocen que la negociación perdió fuerza en un momento clave del calendario. El tiempo empieza a jugar su propio partido: el libro de pases en Brasil no es eterno y en La Plata quieren una definición concreta para no convivir con una novela interminable.

El antecedente pesa. Paranaense ya había dado marcha atrás una vez por diferencias en la interpretación de la revisión médica del futbolista. Luego reflotó el interés con una ingeniería distinta: comprar ahora el 70% de la ficha y dejar el 30% restante atado a objetivos, como forma de cubrirse ante cualquier inconveniente físico futuro. Estudiantes, firme en su postura, pretende 3 millones de dólares limpios por el 50% que le pertenece.

Ese tironeo económico y médico fue enfriando las charlas. Y en paralelo, la figura de Boca —que también se retiró por dudas físicas— dejó una enseñanza en City Bell: no regalar a una de sus piezas más desequilibrantes. Cetré sigue siendo una carta ofensiva clave para Eduardo Domínguez y el cuerpo técnico no oculta que preferiría contar con él si no aparece una oferta contundente.

Mientras tanto, el colombiano se entrena con normalidad. No hay gestos de despedida ni clima de final de ciclo. Juega, corre y convive con un plantel que ya naturalizó la incertidumbre del mercado. El escenario puede cambiar en horas, porque así funciona el fútbol. Pero hoy la foto es concreta: sin avances reales, Estudiantes empieza a imaginar un semestre con Cetré vestido de rojo y blanco. Y eso, hace apenas unos días, parecía imposible.