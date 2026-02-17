La Provincia lideró el aporte de divisas en 2025 y advierten por el desempeño industrial

La provincia de Buenos Aires se posicionó en 2025 como la jurisdicción con mayor aporte de divisas de la Argentina, con exportaciones que alcanzaron los USD 31.000 millones, cifra que representa el 36,3% del total nacional. Los datos, difundidos por fuentes de Gobernación, reflejan el peso estructural del distrito en el comercio exterior y su incidencia directa en la generación de ingresos por ventas al exterior.

Los gráficos oficiales muestran que las manufacturas de origen industrial (MOI) continuaron como el principal rubro exportador bonaerense. En 2025 explicaron el 36,8% del total, manteniéndose por encima de los productos primarios. Sin embargo, la comparación interanual evidencia una modificación en la estructura de exportaciones: desde 2023, la participación de las MOI retrocedió 5,5 puntos porcentuales, mientras que los bienes primarios y energéticos ampliaron su incidencia relativa. La lectura oficial reconoce que, si bien estos sectores mostraron recuperación, el desempeño industrial resultó más débil en términos comparativos.

En relación con los destinos, Brasil se mantuvo como el principal socio comercial de la Provincia. No obstante, se destacaron variaciones positivas en otros mercados relevantes. China registró un incremento del 48,4%, India avanzó 32,1% y Estados Unidos mostró una suba del 25,5% en las compras de productos bonaerenses.