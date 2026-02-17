Kicillof prepara la apertura de sesiones para marcar gestión y confrontar políticamente con Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, trabaja en la preparación de su mensaje de apertura de sesiones ante la Legislatura bonaerense, en un contexto marcado por la disputa política con el Gobierno nacional y con la vista puesta en el horizonte electoral de 2027. La estrategia oficialista busca un doble propósito: exhibir los resultados de gestión provincial y confrontar con las políticas impulsadas por la administración de Javier Milei, instalando así diferencias programáticas y de enfoque frente a la Casa Rosada.

El discurso, que será pronunciado en las próximas semanas, se perfila como un acto con fuerte contenido político además de su tradicional rol institucional de inauguración formal del año parlamentario. Kicillof tiene previsto destacar logros en áreas como obra pública, educación, salud y programas sociales, además de argumentar sobre los desafíos actuales de la provincia en materia económica y social. La intención es construir un relato que posicione a su gestión como un referente alternativo frente a las medidas del Gobierno nacional, e instalar un contraste claro con la agenda oficialista.

Desde el entorno del gobernador también se señaló que el discurso de apertura de sesiones será una oportunidad para proyectar ejes que, más allá de la coyuntura actual, apunten a fortalecer una plataforma política hacia 2027. La idea de “mirar más allá de la gestión diaria” se filtra en el lenguaje oficial, en referencia a la necesidad de construir propuestas de mediano plazo que consoliden presencia política y estratégica en todo el territorio provincial.

El acto parlamentario, en consecuencia, deja de ser un mero cumplimiento formal de calendario para transformarse en un escenario de posicionamiento político. La proyección hacia 2027 será, en este sentido, un elemento central; Kicillof buscará transmitir una imagen de liderazgo robusto y de oposición articulada a las políticas de la Nación. Se tratará de mostrar no solo logros, sino también una narrativa alternativa que apunte a captar adhesiones más amplias en el electorado.

El cruce de definiciones entre provincia y Nación se da en un momento de tensiones crecientes, con debates en torno a temas como la reforma laboral, la seguridad, el empleo y la economía en general.