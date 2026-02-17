La inflación en alimentos sigue en alza

Luego de que las mediciones privadas arrojaran un aumento del 2,5% en los precios de los alimentos durante la primera semana de febrero, los reportes de la segunda semana del mes indicaron que la aceleración no se detuvo.

Según la consultora EcoGo, la inflación en alimentos fue del 0,9% en los últimos siete días. En consecuencia, su proyección mensual para este rubro se ubica en torno al 2,8%, mientras que la inflación general rondaría el 3%.

En la comparación de las últimas cuatro semanas, el incremento acumulado de alimentos alcanza el 2,7%. Esto muestra una dinámica superior a la observada en enero.

El número es relevante porque el segmento alimentos es uno de los de mayor peso en el índice de precios y puede marcar el pulso del humor social. En términos interanuales, el rubro muestra una variación superior al 38%.

Cabe destacar que en enero la inflación oficial del Indec fue del 2,9% y ya acumula ocho meses consecutivos en alza, tras haber dado 1,5% en mayo. Lo más preocupante fue que en el rubro alimento la variación fue de 4,7%.

La carne lo que más subió

El motor de la aceleración semanal fue la carne, que avanzó 2,5% en apenas siete días. Dentro de esa categoría, la carne vacuna trepó 4,6%. Estuvo impulsada por una menor oferta y el traslado a mostrador de aumentos previamente registrados en el mercado mayorista.

En contraste, el pollo retrocedió tras haber liderado las subas en enero, mientras que fiambres y pescados mostraron incrementos más moderados.