Aumentó la percepción de corrupción en el país

En el segundo año de gobierno de Javier Milei, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que elabora el movimiento global Transparencia Internacional, arrojó que Argentina bajó del puesto 99 al 104, de 182 países clasificados por el informe.

El IPC es la clasificación global de corrupción más utilizada en el mundo, ya que mide el grado de “corrupción percibida” por expertos y empresarios en el sector público de cada país. En su última medición, Argentina obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 teniendo en cuenta la relación del año 2025 comparado con 2024.

La puntuación de cada país es una combinación de al menos tres fuentes de datos extraídas de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes. Estas fuentes de datos son recopiladas por diversas instituciones de prestigio, como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.

La calificación de Argentina es un punto menor a la puntuación obtenida en 2024, por lo cual se percibe como un país con más corrupción.