La vuelta a clases 2026 llega con subas en útiles escolares

El regreso a las aulas en 2026 se produce en un contexto marcado por incrementos en la canasta escolar y una fuerte presencia de promociones. Los estudios más recientes ubican el costo mínimo de útiles por encima de los $76.900 por estudiante, mientras que la suma de útiles e indumentaria puede superar los $240.000. En la provincia de Buenos Aires, el ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, y los informes circularon a poco más de dos semanas del inicio.

En el detalle de precios se observa una amplia dispersión. Un cuaderno económico ronda los $3.500 y uno de tapa dura puede alcanzar los $14.700. Las carpetas parten de los $8.000, con variaciones según marca y diseño. Las mochilas muestran diferencias aún más pronunciadas, con opciones desde $20.000 hasta valores superiores a $180.000.

Un relevamiento de Consumidores Libres registró una suba interanual promedio del 42,82% en útiles escolares. El subtotal de una canasta de 33 artículos pasó de $91.063 en 2025 a $130.060 en 2026, con alzas destacadas en productos como resaltadores, cintas adhesivas y compases. En indumentaria, el aumento promedio fue menor, cercano al 14,58%.

Según especialistas, la canasta escolar registró un incremento promedio del 12% en una base de 20 productos, junto con cambios en hábitos de pago y una mayor presencia de herramientas digitales.