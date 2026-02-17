Alto impacto económico del fin de semana largo

Este fin de semana largo dejó señales positivas para el sector turístico y para la economía local, con una ocupación hotelera que en varios destinos superó el 90% y un incremento en el consumo que benefició a comercios, gastronomía y servicios. Según datos oficiales divulgados durante el feriado, el movimiento de turistas impulsó la actividad en localidades tradicionales y regiones emergentes, generando efectos multiplicadores en el empleo temporal y en la facturación de pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector.

El informe que trascendió indica que los destinos turísticos más elegidos experimentaron no sólo altos niveles de plazas ocupadas, sino también un mayor gasto promedio por visitante en comparación con fines de semana largos previos. Esta dinámica se registró tanto en ciudades costeras como en regiones de montaña y destinos de interior, lo que sugiere un comportamiento diversificado de la demanda turística.

Operadores del sector señalaron que la combinación de buen clima, planificación anticipada de los viajeros y promociones específicas favoreció la atracción de un flujo sostenido de visitantes durante los días del feriado. La actividad turística se consolidó así como un factor de dinamización económica en un período que habitualmente representa una oportunidad para reactivar negocios locales y fortalecer la cadena de valor asociada al turismo.

Más allá de los números de ocupación, el sector privado y las autoridades presentes resaltaron la importancia de mantener estrategias de promoción que sostengan estos niveles de actividad en períodos no estacionales.