Cerúndolo se consagró campeón del ATP de Buenos Aires

Francisco Cerúndolo venció a Luciano Darderi por 6-4 y 6-2 y se consagró campeón del Argentina Open 2026 en la Cancha Guillermo Vilas. El argentino levantó el título por primera vez luego de perder las finales de 2021 y 2025 contra Diego Schwartzman y Joao Fonseca respectivamente.

Tras la consagración, el campeón no ocultó su emoción y destacó el valor del logro: “Estoy muy feliz, no puedo pedir más nada. Todos estos años luché mucho y entrené mucho por esto y disfrutar acá con mi gente”. Además, hizo referencia a las finales que se le habían escapado y remarcó su perseverancia: “No se me venía dando y mi objetivo era tener esta nueva oportunidad y creo que hoy jugué un partidazo. Lucho (Darderi) es un jugadorazo y un gran amigo, los felicito, vienen haciendo un trabajo increíble”.

Cerúndolo pegó primero con un quiebre temprano y supo administrar la diferencia hasta cerrar el primer set por 6-4. Aunque Darderi tuvo su gran oportunidad llegando al final al colocarse 15-40 y quedar a dos puntos del break, el argentino levantó esa situación límite, sostuvo el servicio en un game de alto vuelo y estiró la ventaja a 5-3. Ya en el cierre, volvió a mostrarse firme, dispuso de tres set points y en el tercero sentenció el parcial para quedarse con el primer set.

En el segundo set, el argentino fue ampliamente superior y se lo llevó por 6-2 ante el geselino que representa a Italia. Un inicio marcado por tres quiebres consecutivos lo dejó 2-1 arriba, y desde allí tomó el control total del partido: sostuvo para el 3-1 y manejó los tiempos con autoridad. En el tramo decisivo volvió a romper el servicio para colocarse 5-2 y, ya en el último game, selló la victoria con el grito de campeón.

Cerúndolo venía de derrotar 6-3 y 7-5 a Tomás Etcheverry en la semifinal, en un partido sin demasiadas complicaciones que duró menos de dos horas, y anteriormente derrotó 6-4 y 6-3 al checo Vit Kopriva en cuartos de final, y 6-0 y 7(8)-(6)6 al boliviano Hugo Dellien en octavos.