Zaniratto: “Fue parejo, quizás ellos fueron un poquito mejor pero es un punto que suma”

Luego del empate sin goles ante Estudiantes, el entrenador del Lobo Fernando Zaniratto analizó el encuentro en conferencia de prensa y dejó varios títulos para el debate. “Intentamos salir de contra. El partido se dio igual que el de la vez pasada. Terminó parejo como sabíamos que iba a pasar. No es que no pudimos dar más. Es lo que nos dejaron hacer. Tuvimos orden e intentamos salir de contra”, afirmó el orientador táctico tripero.

Consultado sobre el trámite del partido, “Lucho” explicó: “Ellos tuvieron dos o tres situaciones. Nosotros tuvimos la de Panaro y la de Torres. Sabíamos que iba a ser así. Fue parejo, quizás ellos fueron un poquito mejor. Hicimos un buen planteo y es un punto que suma. Tácticamente estábamos bien, pero con algunas aceleraciones de ellos lo pasamos mal”.

Las declaraciones generaron cierta sorpresa en los presentes en la sala de conferencia, incluidos algunos dirigentes.

Cabe recordar que cuando el árbitro marcó el final del primer tiempo, desde la platea bajaron reproches dirigidos a Zaniratto. Los cuestionamientos apuntaron al rendimiento del equipo y a la falta de reacción ante el dominio del Pincha.

El entrenador no permaneció indiferente ante los reclamos y respondió a los plateístas en medio de un clima tenso. Así, el empate parcial no alcanzó para calmar los ánimos en un clásico que ya se vivía con intensidad tanto dentro como fuera de la cancha.

Sobre esta situación, Zaniratto comentó: “Lo que pasó con los plateístas tengo que aprender a manejarlo. Hay gente que viene con problemas desde afuera y se descarga con nosotros”.

El derbi local terminó sin goles, pero dejó mensajes claros. Gimnasia apostó al orden, resistió en los momentos de mayor presión y sumó. Y , en la lógica del campeonato, cada punto empieza a pesar. Le dio un poco de aire al ciclo comandado por Fernando Zaniratto, que ahora buscará en Mendoza ante el Lobo de aquella provincia sumar tres puntos que le den más valor al logrado frente al Pincha.