El platense Ignacio Guerrico fue presentado en Ecuador

El Club Sport Emelec anunció oficialmente la llegada del lateral izquierdo argentino Ignacio Guerrico como nuevo refuerzo para la temporada 2026 de la LigaPro. El jugador, de 27 años, fue presentado por el club ecuatoriano tras su paso por la Primera División del fútbol argentino con la camiseta de Aldosivi.

Guerrico, oriundo de La Plata y con inferiores en Adip, y saltando al profesionalismo con la camiseta de Villa San Carlos, llega con el objetivo de aportar solidez defensiva y profundidad por la banda izquierda, características que lo convirtieron en un habitual titular durante su etapa en el fútbol argentino. En el comunicado oficial publicado por Emelec, el club destacó la experiencia y proyección del futbolista, así como su capacidad para dar equilibrio e intensidad al esquema del equipo.

El nuevo lateral ya se integró a los entrenamientos con el plantel en el Complejo de Los Samanes, mostrando su disposición de comenzar con fuerza su etapa en el Bombillo.