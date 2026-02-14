Tenis: Etcheverry pisó fuerte y se metió entre los mejores

El tenista oriundo de la Ciudad de La Plata, Tomás Etcheverry, protagonizó una gran remontada frente al chileno Alejandro Tabilo y avanzó por primera vez a las semifinales del Argentina Open, en una actuación que confirmó su crecimiento competitivo y lo dejó virtualmente de regreso entre los mejores 50 del ranking mundial. El encuentro se disputó en el Estadio Guillermo Vilas, donde el platense mostró carácter para revertir un inicio complicado y quedarse con la victoria por 1-6, 6-3 y 6-4 tras poco más de dos horas de juego intenso.

El comienzo fue totalmente favorable para el chileno, quien dominó con autoridad el primer parcial. Tabilo aprovechó su potencia desde el fondo de la cancha, logró dos quiebres de servicio y no otorgó oportunidades de recuperación, lo que le permitió cerrar el set inicial por un contundente 6-1 en apenas 36 minutos. Sin embargo, lejos de desmoronarse, Etcheverry cambió la dinámica del partido a partir del segundo set, elevando su nivel de concentración, mejorando su porcentaje de primeros servicios y presionando con mayor agresividad.

El argentino consiguió una rápida ventaja en el arranque del segundo parcial y, tras el intento de reacción de su rival, volvió a quebrar para consolidar la diferencia. Con mayor solidez en los puntos largos y decisiones tácticas más firmes, selló el 6-3 que igualó el encuentro y trasladó la definición al tercer set. Allí, el desarrollo fue más equilibrado y tenso, con ambos jugadores sosteniendo sus turnos de saque hasta que Etcheverry encontró el quiebre decisivo. Desde ese momento administró la ventaja con madurez, mantuvo la calma en los momentos clave y cerró el 6-4 definitivo que desató el festejo local y confirmó su mejor actuación histórica en el torneo.

Además, Francisco Cerúndolo también logró meterse entre los mejores cuatro del certamen al superar al checo Vit Kopriva en set corridos. El primer preclasificado del torneo se impuso por 6-4 y 6-3, luego de una hora y 38 minutos de juego.

Por su parte, Sebastían Baez también consiguió avanzar a semifinales al superar a Carabelli por 7-6, 6-2 y con su triunfo aseguró la participación de al menos un tenista nacional en la final con chances de conseguir un título.