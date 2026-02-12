Gimnasia tiene que sumar como sea en el clásico y lo que propone Estudiantes es previsible y fácil de anular

Por Daniel Profe Córdoba

Hay ya tantos clásicos seguidos que se va perdiendo algo lindo que eran las esperas por las revanchas.

Antes se demoraba toda una rueda del campeonato para volver a enfrentarse.

El Lobo del Bosque, si bien es muy temprano en el campeonato, debe empezar a pensar que tiene que sumar y sumar y sumar puntos. No importa contra quién juegue ni dónde. Tampoco lo que se ponga en juego. Tiene que pensar en que es un partido para sumar puntos y no perder. Y después se verá cómo sale el resultado.

El sumar no solo pueden ser tres puntos, sino también sumar anímicamente y en el apoyo popular para poder encarar los próximos encuentros con mayor seguridad sería excelente.

No alcanza ganar de local si se pierde de visitante. Por lo tanto Gimnasia por ser el clásico, por venir de una derrota, por venir de un partido en donde realmente jugó mal y fundamentalmente porque ya tiene todos sus refuerzos en cancha, está presionado como equipo que tendrá la localía, a realizar un partido que le permita ganar con claridad el clásico.

Estudiantes llega a este partido del domingo ganador. Pero como hace varios torneos, no se sabe en cada partido como estarán en lo actitudinal individualmente.

Eso sí, ganan aún sin merecer ni clasificar.

Es un equipo, el albirrojo, con buenos jugadores de los cuales depende casi exclusivamente el funcionamiento, porque en lo táctico estratégico es siempre lo mismo y sin nuevas variantes. Todo lo del Pincha es esperable y fácil de anular.

Obviamente siendo visita y con tiempo para acumular puntos puede ser que llegue con menos presión. Y como dice el tablón si el director técnico no es para clásicos y finales, que increíblemente igual se ganan, es evidente que algo de suerte tiene.