“Impactante” reprise del defensor de los colores del stud “Juanma y Facu”

En una tarde agobiante de febrero, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 11 cotejos. En el Premio “Try Twice” (1.000 mts.), nuestro recomendado Amiguito Impactante, a pesar de dar la ventaja de la reprise –hacía más de cinco meses que no corría- se alzó con la victoria y lo hizo en forma concluyente, ya que tomó la punta ni bien se formalizó la carrera y haciendo su propio juego desde el pique a la raya se trajo a sus rivales a la rastra “sobrándole” hilo en el carretel; muy fácil, en los metros finales contuvo la débil carga de Ciudadano Tom y al momento de cruzar el disco la diferencia fue de dos cuerpos y medio, sin que su habitual conductor Francisco Arreguy en ningún momento lo exigiera. Igualmente se impuso en buen registro y de esta forma el descendiente de Todo Un Amiguito en su retorno a las pista logró el primer éxito de su campaña. Este ejemplar que forma parte de un equipo de trabajo encabezado por el entrenador Ortiz–y como quería verlo su propietarios- salió a jugársela a suerte y verdad desde el vamos no dándole la más mínima posibilidad a sus rivales, “olvidando” en el camino rumbo al disco triunfal a Ciudadano Tom y a Wizzy Plus, que completaron el podio.

Cotejo reservado para todo caballo de 3 años que no hayan ganado, ocupó el segundo turno de la programación con seis participantes en pista, ya que Lenovo Globe, Vuelta Stripes, Noah Tom y Explo Prize dejaron el compromiso en blanco y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Wizzy Plus, que prometía un sport de $1.75, superando lo reunido por Ciudadano Tom ($2.75) y por Amiguito Impactante ($4.90).

Abiertos los partidores, tal como dijimos, Amiguito Emergente “primereó” a sus rivales, de tal manera que al formalizarse la carrera corría con medio cuerpo de ventaja sobre Mar de Goias, escalonándose luego Wizzy Plus, Río Manso y Horus Ros. Con un andar vertiginoso concluyeron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, Amiguito Impactante estiró a tres cuerpos la diferencia sobre Mar de Goias, quedando cerca por afuera Wizzy Plus y luego corrían Ciudadano Tom y Río Manso. En el trayecto de la elipse el puntero mantenía dicha ventaja, ahora sobre Wizzy Plus Tom que pasaba al sitial de escolta, mientras que Ciudadano Tom adelantaba también una posición, ante el quedo de Mar de Goias.

Concluída la curva, y cuando se espera algo más, Amiguito Impactante terminó con las ilusiones de sus rivales, porque ni bien pisaron el derecho, se escapó fácil de sus rivales y siguió su camino triunfal hasta el disco que cruzó con amplia ventaja sobre Ciudadano Tom que en el final pasó al segundo lugar.

El ganador vino en 23s.95/100 y en 47s.30/100 hasta completar el registro de 1m.00s.11/100 para los 1.000 metros de pista normal.