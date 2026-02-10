Paciencia, cabezazo y festejo: el Pincha pegó en el momento justo

Estudiantes de La Plata derrotó 1-0 a Deportivo Riestra en el Estadio UNO en un partido que tuvo un guión claro: dominio albirrojo, resistencia visitante y un desenlace que premió la insistencia del equipo de Eduardo Domínguez. El Pincha manejó la pelota durante casi todo el encuentro, empujó desde el arranque y, aunque le costó encontrar precisión en los metros finales, nunca dejó de buscar.

Desde el inicio se vio la intención de los dos. Estudiantes se plantó en campo rival, acumuló posesión y trató de abrir la defensa con circulación, pero le faltó profundidad. Carrillo quedó muchas veces aislado y el equipo no logró acompañarlo con suficientes llegadas al área. Riestra, en cambio, eligió replegarse, achicar espacios y apostar a la contra. En ese plan, incomodó por momentos y obligó a intervenir a Muslera, siempre firme bajo los tres palos.

En el complemento el Pincha aceleró. Domínguez movió el banco, mandó a la cancha a Aguirre y Palacios y el partido se jugó definitivamente cerca del arco de Arce. Más tarde apostó por el doble nueve con Gaich junto a Carrillo, una señal clara de que el objetivo era romper el cero a cualquier costo.

Los centros empezaron a caer desde ambos costados y Estudiantes llenó el área. La recompensa llegó a los 30 del segundo tiempo: gran desborde de Aguirre, con gambeta incluida, y frentazo letal de Carrillo para desatar el grito en UNO. Gol de manual y justicia en el marcador para un equipo que había hecho todo para ganarlo.

El tramo final mostró a un Estudiantes maduro, que no se desesperó, sostuvo la ventaja y cerró el partido con autoridad. Fue una victoria construida desde la paciencia y la convicción. Tres puntos clave para mantener el puntaje ideal en casa y alimentar la ilusión en un arranque de torneo que lo tiene competitivo, intenso y con margen para seguir creciendo.