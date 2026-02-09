¡Seattle campeón! Seahawks aplastó a Patriots y ganó el Super Bowl LX

En un encuentro para un solo lado, los Seattle Seahawks se consagraron campeones del Super Bowl LX tras ganarle a los New England Patriots.Se impusieron por un marcador final de 29-13.

El quarterback Drake Maye fue anulado por completo por la feroz defensa rival y en la que el pateador Jason Myers conectó cinco goles de campo.Los Seahawks rompieron la igualdad en el primer drive del partido, con un gol de campo de Myers desde las 33 yardas, y ampliaron distancias al principio del segundo período, de nuevo gracias al pie de su pateador, desde las 39 yardas.

Cinco goles de campo transformados por Jason Myers, un récord absoluto en el Super Bowl, un pase de touchdown del quarterback Sam Darnold a AJ Barnery una anotación de Uchenna Nwosu tras pérdida de Drake Maye entregaron al equipo de Mike Macdonald el título de la NFL tras una temporada en la que rozó la perfección.

Los Seahawks se tomaron la venganza más dulce en Santa Clara frente a unos New England Patriots que hace once años les negaron el título en el Super Bowl de Phoenix.

Los New England Patriots habían clasificado a los playoffs ganando la división este de la AFC con un récord de 14-3 que les permitió enfrentar a Los Angeles Chargers en la Ronda de Comodines, ya que culminaron segundos en la tabla general. Allí se impusieron por 16-3 y luego vencieron 28-16 a los Houston Texans por 28-16 en la Ronda Divisional, para coronarse como campeones de la AFC derrotando 10-7 a los Denver Broncos en un encuentro muy ajustado.

El equipo de Boston, Massachusetts, buscaban en California su séptimo título para transformarse en el máximo ganador del Super Bowl en toda la historia, ya que actualmente comparte el primer lugar con 6 campeonatos (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019) junto a Pittsburgh Steelers (1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009).

Por su parte, Seattle Seahawks también finalizó la temporada regular con un récord de 14-3 en la NFC oeste, pero lograron el primer puesto y no tuvieron que disputar la Ronda de Comodines. En la Ronda Divisional aplastaron 41-6 a los San Francisco 49ers y en la Final de Conferencia vencieron a Los Angeles Rams por 31-27.

A lo largo de la historia, los Seahawks se habían consagrado campeones del Super Bowl en una sola oportunidad, cuando derrotaron 43-8 a Denver Broncos en la edición de 2014. Con la de ayer, sellaron su segunda conquista.