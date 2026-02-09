Vélez le dio otro golpe a Boca con un doblete de Pellegrini

Vélez atraviesa un presente que ilusiona. Por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, el conjunto de Liniers ratificó su chapa de candidato al vencer a Boca por 2 a 1 en un José Amalfitani que fue una caldera. La gran figura de la noche fue Matías Pellegrini, quien destrabó un partido que parecía condenado al cero.

Tras un primer tiempo de mucha intensidad pero pocas ideas, el complemento trajo las emociones. A los 18 minutos, el exvolante del Pincha conectó un centro quirúrgico de Diego Valdés para abrir el marcador de cabeza. Sin darle tiempo a Boca para acomodarse, apenas 120 segundos después, el atacante volvió a aprovechar una asistencia del chileno para definir cruzado y desatar el delirio en las tribunas.

El Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, sintió el impacto y tardó en reaccionar. Recién a los 44 minutos encontró el descuento gracias a un remate formidable del juvenil Iker Zufiaurre.

Con este triunfo, el Fortín suma 10 unidades y se mantiene como el único puntero e invicto de la Zona A. Por su parte, Boca se va con la preocupación de no haber podido sostener el ritmo de un Vélez que, hoy por hoy, parece no tener techo.

“Teníamos que estar que en algún momento íbamos a tener nuestras ocasiones de gol y se dio. Lo importante fue sumar de tres. Veníamos trabajando esa dupla con Pellegrini”, sentenció Diego Valdes.

El Fortín buscará defender su primer puesto cuando visite a Defensa y Justicia (viernes 13/2, a las 22:15) en el estadio Norberto Tomaghello, mientras que el Xeneize irá por la recuperación cuando reciba a Platense (domingo 15/2, a las 19:30) en la Bombonera.