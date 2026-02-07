Zaniratto define el equipo para visitar a Barracas

Luego del triunfo como local ante Aldosivi, Gimnasia tendrá un partido de los denominados “chivos” ante Barracas Central. Con dos prácticas por delante (hoy en horario matutino y mañana por la tarde), el técnico albiazul definirá el equipo para visitar al “Guapo” el lunes desde las 17:00 horas.

La gran incógnita para la práctica de fútbol en Abasto será si Ignacio Miramón finalmente le saca el lugar a Augusto Max. Además de esto, Nacho Fernández volverá al once titular tras dejar atrás una bursitis en el codo mientras que Manuel Panaro recibió una sola fecha de suspensión que ya cumplió ante el Tiburón. Por eso, Lucas Castro y Jeremías Merlo volverán a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Cabe recordar que Barracas Central viene de avanzar a los 16avos de la Copa Argentina. El jueves por la noche, el elenco comandado por Rubén Insúa remontó un 0-2 para alcanzar el empate y forzar los penales. Facundo Bruera fue la figura al convertir los dos tantos del “Guapo” .