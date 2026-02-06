Cetré en la mira de Boca

En la búsqueda de un refuerzo antes de que se venza el cupo disponible por la lesión de Rodrigo Battaglia, Boca realizó un primer llamado a Estudiantes para interiorizarse sobre la situación de Edwuin Cetré. El colombiano aparece en el radar como opción para reforzar el ataque, una de las prioridades del mercado azul y oro junto a la de centrodelantero.

Según se pudo saber, el contacto fue exploratorio y apuntó a conocer el escenario general del jugador, que en las últimas horas volvió a entrenarse con el plantel del Pincha tras la caída de su transferencia a Athletico Paranaense. Aquella operación había avanzado al punto de que Cetré se realizara la revisión médica y estaba encaminada a convertirse en la compra más cara de la historia del club brasileño.

Desde La Plata, sin embargo, comunicaron oficialmente que la transferencia quedó cancelada. En un comunicado, el club explicó que “a pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”.

La versión difundida por la prensa brasileña fue distinta y generó mayor ruido. En ese país señalaron que durante los exámenes médicos se habrían detectado “problemas en los estudios cardiológicos” del atacante, lo que llevó a los dirigentes a considerar “más prudente no continuar con la transferencia”,que contemplaba un contrato por tres temporadas.

Más allá del interés y de los sondeos que puedan aparecer, en el Pincha aclaran que no existe urgencia por desprenderse del atacante cafetero. Con contrato vigente y nuevamente a disposición del cuerpo técnico comandado por Eduardo Domínguez, el club no está desesperado por venderlo y solo avanzaría en una transferencia si la propuesta resulta conveniente desde lo deportivo y lo económico.